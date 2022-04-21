Rezidansta saatlerce işkence gördü: 'Seni Konya’da yaşatmayız’ diyerek tehdit ettiler

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir rezidansta 8 Nisan'da M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı.



İki kadın, iddiaya göre, M.K.’ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini kesip işkence yaptı.



Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



AYNI GÜN İKİ KADINA İŞKENCE



Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin aynı gün, Murat Demirci ile daha önce flört eden ve sahibi oldukları kafede çalışan Demet A.'ya da aynı nedenlerden dolayı işkence yaptığı ortaya çıktı.



Rezidanstaki işkence gecesinde, Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.’ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.’nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı.



Demet A.’ya 2 saat boyunca işkence yapıldığı öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.K.'nin uğradığı işkenceye yönelik 4 gün içinde iddianame hazırlandı.



İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi.



İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



"SAÇLARIMI USTURAYLA KESTİLER"



M.K., ifadesinde saçlarını usturayla kestiklerini belirterek, şunları söyledi:



''Murat ile 3 ay önce tanıştım. Aramızda bir gönül ilişkisi vardı. Olay günü beni önce kafeye davet etti. Oraya gittiğimde de orada yoktu. Sonra bana WhatsApp üzerinden bir rezidansın konumunu gönderdi. Beni dairenin kapısında karşıladı ve kolumdan tutarak beni içeriye çekti. Sonra içeride iki kadının daha olduğunu gördüm. Murat bu kadınlara dönerek ‘Alın işte M.K. bu. İstediğinizi yapın’ diyerek kolumdan tutup içeriye itti"



Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaçmaya çalıştığında Murat Demirci'nin engel olduğunu söyleyen M. K. kadınların onu "seni Konya’da yaşatmayız" diyerek tehdit ettiklerini anlattı.



"BAŞKA KADINLARA DA İŞKENCE YAPILMIŞ OLABİLİR"



M.K.,’nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin yaşadığı olay nedeniyle psikolojik destek aldığını belirtti.



Yıldırım, ''Müvekkilim şu an psikolojisi çok bozuk durumda. Müvekkilime saatlerce işkence yapan sanıklar çok zengin olduklarını, kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını, şikayet ederse de bunun sonuçlarına katlanacağı yönünde beyanlarda bulunuyorlar” diye konuştu.



Sanıkların tahliye edilmeleri durumunda elektronik kelepçe takılacağını söyleyen Buğrahan Yıldırım, “M.K., ofisime geldiğinde yaşadığı dehşet yüzünden okunuyordu. Saçları yoktu ve psikolojisi bozuk haldeydi. Biz de hemen karakola giderek şikayetçi olduk. Karakolda başka bir kadına da işkence yaptıklarını, bunun planlı bir şekilde yapıldığını öğrendik. Bu kişiler şu anda tutuklu bulunuyor. Şayet tahliye edilmeleri durumunda da bu 3 sanığa da elektronik kelepçe takılacak" sözlerini kullandı.



Başka kadınlara da işkence yapılmış olabileceğini belirten Yıldırım, " En yüksek cezayı almaları için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

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