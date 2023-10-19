Rezidanstaki işkence davasında 10'ar yıl hapis cezası

NE OLMUŞTU?



Olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.



SAVCI MÜTALAASINDA 3 SANIĞA 32 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTEMİ



3 sanık, Demet Aydın'a ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.



Sanıklar hakkında savcı mütalaasında, "birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma" suçundan 14'er yıl, "birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçundan 7 yıl 6’şar ay, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 3'er yıl, "mala zarar verme" suçundan 3'er yıl, "tehdit ve hakaret" suçundan 2'şer yıl ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

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