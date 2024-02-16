Ridley Scott yönetecek: Bee Gees grubunun filmi geliyor

Deadline'ın haberine göre; filmin senaryosunu da Gladyatör'ün senaristi John Logan kaleme alacak. Ayrıca yönetmen koltuğunda oturacak Ridley Scott'ın filmin yapımcıları arasında yer alacağı söylendi.

Filmin dağıtımını ise Gibb ailesinin yaşamlarıyla ilgili detayların yanı sıra grubun klasik şarkılarının haklarına da sahip olan Paramount üstlenecek.