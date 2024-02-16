Ridley Scott yönetecek: Bee Gees grubunun filmi geliyor

"Yaratık", "Marslı", "Gladyatör" gibi filmlerle tanınan usta yönetmen Ridley Scott, 70’ler ve 80’lere damga vuran Bee Gees grubu üyelerinin hayatları ve kariyerlerini anlatan filmi yönetmeye hazırlanıyor.
Britanya asıllı Avustralyalı kardeşler Barry, Robin ve Maurice Gibb'den oluşan Bee Gees grubunu anlatacak filmin yapımcılığını Graham King, Stacey Snider ve Michael Pruss üstlenecek.
Deadline'ın haberine göre; filmin senaryosunu da Gladyatör'ün senaristi John Logan kaleme alacak. Ayrıca yönetmen koltuğunda oturacak Ridley Scott'ın filmin yapımcıları arasında yer alacağı söylendi.
Filmin dağıtımını ise Gibb ailesinin yaşamlarıyla ilgili detayların yanı sıra grubun klasik şarkılarının haklarına da sahip olan Paramount üstlenecek.
1958'de kurulduğundan bu yana dünya çapında 120 milyondan fazla kayıt satarken, bunların arasında hit teklileri "Stayin' Alive", "More Than A Woman" ve "How Deep Is Your Love" da yer alıyor.
2009'da Robin'in Mayıs 2012'de Robin'in vefatından sonra Bee Gees grubunun hayatta kalan tek üyesi Barry oldu.
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