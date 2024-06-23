Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Uzmanların uyarıları ardından Rip akıntısı ile ilgili araştırmalar başladı. Rip akıntısı ya da bilinen ismiyle çeken akıntı Türkiye'de her yıl birçok kişinin ölümüne neden oluyor. Peki, Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?
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Çeken akıntılar veya diğer adıyla rip akıntıları, dip yapısının kum tepeceği-yarık-kum tepeceği veya diğer bir ifade ile topuk-dalyan-topuk şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Genellikle okyanus kıyılarındaki sahil bölgelerinde, belirli dip yapısı ve dalga koşullarında oluşan tehlikeli bir akıntıdır. İngilizcede "rip" akıntısı olarak bilinen bu güçlü akıntıların yönü kıyıdan açığa doğrudur.

Kıyıdan bakıldığında dalgaların bir kısmı, oluşan tepecik üzerinden geçerken kırılır, yarık üzerindeki dalgalar ise kırılmadan kıyıya kadar ulaşır. Akıntı sırasında bir kanal şeklinde açık denize doğru ilerleyen köpükler görülür ve açık denize doğru suyun rengi değişir. Çeken akıntılar sıklıkla Karadeniz sahillerimizde görülmektedir.

Halk arasında yaygın olarak bilinenin aksine çeken akıntılar kesinlikle insanları dibe çekmez, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları, çeken akıntıya kapılan insanların nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekilmesi sonucu korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir.

RİP AKINTISINA KAPILAN KİŞİ NE YAPMALI?

Çeken akıntıya kapılan kişinin yapacağı en doğru hareket soğukkanlı davranarak panik yapmamaktır. Akıntıya karşı gelmek imkânsız olduğu için sahile doğru yüzmeye çalışılmamalıdır. Çeken akıntının basit bir doğa olayı olduğu, bir süre sonra biteceği unutulmamalı ve acele etmeden sahile paralel olarak akıntının olmadığı bölgeye yüzmeye çalışılmalıdır. Ancak yüzemeyecek kadar yorgunluk var ise su üstünde kalmaya çalışılarak yardım istenmelidir.

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