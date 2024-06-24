Rip akıntısı tehlikesi geçmedi, Sakarya’da denize girme yasağı uzadı

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda rip akıntısı tehdidi sürüyor. Üç ilçenin kaymakamlıkları 21-23 Haziran tarihleri arasında uygulanan denize girme yasağının bugün de devam etmesi yönünde karar aldı.

Rip akıntısı tehlikesi geçmedi, Sakarya’da denize girme yasağı uzadı

’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

’e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili olduğu için kaymakamlıklarca alınan karar gereği 3 gündür denize girilemedi.

Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran’da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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