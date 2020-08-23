Risk grubundaki çalışanlar 'covid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek

Covid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Covid-19 İdari İzin tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 11:15

Risk grubundaki çalışanlar 'covid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek

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Covid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Covid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Covid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Covid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

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