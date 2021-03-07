Riskli binaya tapu şerhi önerisi

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun Komisyonu'nun Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu hazırlık aşamasında olan rapor hakkında bilgi verdi.

Buna göre, belediyeler taşıyıcı sisteminde kritik hasarlar tespit ettiği binaların gerekirse resen tahliyesini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, güçlendirme veya yıkım kararı alabilecek.

Komisyon çalışmalarını 20 Mart tarihinde tamamlayacak.

Raporunu kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



"Güvenli olmayan binalar için tapuda şerh düşülmeli" , "Riski yüksek binaların emlak vergisi de artmalı.." gibi öneriler Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alacak.

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