Riskli bölgelerde oturanlar dikkat! hastalar geceyi hastanede geçirebilecek

Kastamonu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, riskli bölgelerdeki hastaların istemeleri halinde gece hastanelerde misafir edilebileceğini bildirdi.

Riskli bölgelerde oturanlar dikkat! hastalar geceyi hastanede geçirebilecek

Kastamonu'da şiddetli yağış etkisini gösteriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin bir duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamasında, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok başkanlığında bugün ve yarın gerçekleşmesi beklenen olumsuz hava koşulları öncesinde Vali Meftun Dallı'nın talimatıyla çevrim içi toplantı yapıldığı belirtildi.

Riskli bölgelerde oturanlar dikkat! hastalar geceyi hastanede geçirebilecek - 1

Toplantıda sel, heyelan, su baskınları, kronik hastalıkları olan vatandaşların tedavileri ile olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü aktarılan açıklamada, "Özellikle kronik hastalığı olan, evde sağlık hizmeti alan, diyaliz hastaları ve son dönem gebeler aranarak, riskli bölgelerdeki hastaların isterlerse gece hastanelerimizde misafir edilebileceği bildirilmiştir." denildi.

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