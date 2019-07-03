İstanbul'da Beykoz Riva'nın Gelera Bölgesi'nde önceki gün serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin, üçüncü kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Riva'da denize giren 2 kişi boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'nde denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenleri bulundu, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da Beykoz Riva'nın Gelera Bölgesi'nde önceki gün serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.