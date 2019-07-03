İstanbul'da Beykoz Riva'nın Gelera Bölgesi'nde önceki gün serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin, üçüncü kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.