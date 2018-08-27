İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Riva ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.
Riva'da orman yangını
İHATürkiye
İstanbul Riva'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.