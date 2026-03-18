Riyad toplantısında füze alarmı. Bakanlar sığınaklara götürüldü

Arap ve Müslüman ülkelerden bakanlar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Bakanların toplantıları sırasında Suudi Arabistan''da saldırı alarmı verildi. Bakanların sığınaklara götürüldüğü aktarıldı.



Yetkililer, Riyad üzerindeki 4 balistik füzenin havada imha edildiğini duyurdu. Ülkenin doğusundaki doğalgaz tesisine yönelik dron saldırısının da önlendiği açıklandı.



BAKAN FİDAN ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ



Riyad'da bulunan Bakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile savaşın gidişatına dair telefon görüşmesi yaptı.



İran krizine yönelik Körfez turu kapsamında Fidan ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Ürdün ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile de bir araya geldi.



Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Temaslar sonrası basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran’dan gelen baskının siyasi, ahlaki olarak geri tepeceğini, gerek görülmesi halinde de askeri eylemlerde bulunma hakkını saklı tuttuklarını belirtirken, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık veremeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor." dedi