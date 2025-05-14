Riyad'da dörtlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump, Selman, Şara görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara zirvesine çevrimiçi olarak katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrimiçi katıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.
"ŞAM'IN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNE DESTEK VERECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DAEŞ'li teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.
"ABD'NİN SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARI ÖRNEK OLACAK"
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.
"GAZZE'DEKİ İNSANİ TRAJEDİYE SON VERME ZAMANI GELDİ"
Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAYI SÜRDÜRECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.
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