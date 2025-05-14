Riyad'da dörtlü zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump, Selman, Şara görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrimiçi katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

"ŞAM'IN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DAEŞ'li teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.