Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?

Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul, Bahçelievler'de doğdu. Siyasetçi ve Beşiktaş Belediye Başkanıdır.



2004'te Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 2006'da Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarına girdi ve 2015'e kadar Bahçelievler CHP ilçe başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu.



7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den 19. sırada milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Ardından 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrardan İstanbul 3. Bölge'den 23. sırada milletvekili adayı oldu ama bu seçimde de seçilemedi.



2019 yerel seçimlerinde, CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve yüzde 73 oranında oy alarak yeni belediye başkanı olarak seçildi.



2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Seçimlerde yüzde 64,12 oranında oy alarak ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçildi.



RIZA AKPOLAT NEDEN TUTUKLANDI?



İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı.