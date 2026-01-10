Rıza Akpolat'a ikinci tutuklama

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında 2025 Ocak ayında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Rıza Akpolat hakkında bu defa "rüşvet" soruşturması başlatıldı. Akpolat'ın, 2023 ve 2024 yıllarında belediyeden imar ve ruhsat talep edenlerden rüşvet istediği öne sürüldü.

Bazı iş insanlarının ifadeleri alındı. Serdar Bilgili 500 bin dolar, Aycan Akdağ ve Sonat Sarper Ekşioğlu ise 2 milyon lira rüşvet verdiğini beyan etti.

Akpolat'ın "aşevine bağış" adı altında para talep ettiği, ancak teslim edilenler için makbuz vermediği, parayı uhdesine geçirdiği öne sürüldü.

Savcılık Rıza Akpolat'ı rüşvet suçlamasından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Akpolat çıkarıldığı mahkemece ikinci defa tutuklandı.