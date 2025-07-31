Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltı

Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Kangal aynı soruşturmada tutuklanan Rıza Akpolat'ın baldızı.

Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltı - 1 Kangal’ın bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı.

RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI

Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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