Rıza Akpolat'ın baldızına gözaltı
Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Kangal aynı soruşturmada tutuklanan Rıza Akpolat'ın baldızı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.
Kangal’ın bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı.
RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI
Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.
Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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