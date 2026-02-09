Rıza Kayaalp, mindere altınla döndü

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan güreş efsanesi milli sporcu Rıza Kayaalp mindere altın madalyayla döndü. Kayaalp, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu.

En fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan Rıza Kayaalp, 610 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıktı. Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza, uzun bir aradan sonra şampiyonaya katılmasına rağmen rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

RAKİPLERİNE SADECE 1 PUAN VERDİ

Elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden 36 yaşındaki milli güreşçi, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen Rıza, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde rakibini 7-1 yenen milli sporcu, şampiyon olarak kürsünün zirvesine çıktı.

Hırvatistan'daki organizasyonda 4 maçta rakiplerine sadece 1 puan veren Rıza, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'nda güreşmişti.