Rıza Kayaalp, mindere altınla döndü
09.02.2026 02:19
610 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıkan güreş efsanesi Rıza Kayaalp, rakiplerine şans tanımadı.
Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) 4 yıllık men cezasını kaldırmasının ardından 610 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı.
Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan güreş efsanesi milli sporcu Rıza Kayaalp mindere altın madalyayla döndü. Kayaalp, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu.
En fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan Rıza Kayaalp, 610 gün sonra ilk resmi müsabakasına çıktı. Türkiye'yi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza, uzun bir aradan sonra şampiyonaya katılmasına rağmen rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
RAKİPLERİNE SADECE 1 PUAN VERDİ
Elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden 36 yaşındaki milli güreşçi, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen Rıza, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde rakibini 7-1 yenen milli sporcu, şampiyon olarak kürsünün zirvesine çıktı.
Hırvatistan'daki organizasyonda 4 maçta rakiplerine sadece 1 puan veren Rıza, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'nda güreşmişti.
Kayaalp en son 2024 yılının haziran ayında mindere çıkmıştı.
Türkiye, grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde katıldığı Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Rıza'nın yanı sıra Yüksel Sarıçiçek ve Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Nesrin Baş gümüş, Ömer Halis Recep ise bronz madalya aldı.
4 YILLIK MEN CEZASI
"Yasaklı madde kullandığı" gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isimli ilacı kullandığını savunarak, cezayı CAS'a taşımıştı. CAS'ın itirazını kabul ettiği ve cezası 4 yıldan 18 aya indirilen Rıza'nın 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.
Kayaalp, madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'den aldı.
BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
Kayaalp, en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor. Rıza, nisan ayındaki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması durumunda bu unvanın tek sahibi olarak adını tarihe yazdıracak.