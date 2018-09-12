ABD’de eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ceza aldığı davanın itirafçısı Rıza Sarraf'a ait olduğu ileri sürülen bir fotoğraf ortaya çıktı.

New York’un Soho bölgesindeki ünlü suşi restoranı Nobu’da yanında bir kadınla yemek yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Rıza Sarraf olduğu iddia edilen kişi, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.

Sarraf'ın New York’ta ‘tutuklu tanık’ statüsünde, Cezaevi Bürosu’nun “tutuklu ekiplerinin’ gözetiminde olduğu iddia edilmişti. Bu da Sarraf’ın adresi gizlenen bir evde kimliği değiştirilerek korunduğu anlamına geliyordu. Habere konu olan fotoğraftaki kişi

Sarraf ise, bu da durumunun değişmiş olabileceğini gösteriyor.

Vatan ve Hürriyet gazetelerinde yer alan haberlerde şu ayrıntılar yer aldı:



Geçen haftalarda çekilen fotoğrafta Sarraf olduğu iddia edilen kişi New York’un ünlü restoranlarından Nobu’da görülüyor. İki kadınla, ünlü aktör Robert de Niro’nun sahibi olduğu Manhattan SOHO’daki suşi restoranına gelen Sarraf beyaz şarap içiyor, cep telefonuyla oynuyor. Türk müşteri tarafından çekilen fotoğrafın ardından Sarraf, restorandan kadınlarla ayrılıyor. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Sarraf’ın ardından

restoranı terk ediyor.



Avukat Kortan Toygar, skandalı değerlendirdi: Sarraf New York’ta SOHO adlı restorana gitmişse, tanık koruma programının mantığına terstir. Hayatın gizli şekilde devam etmesi gerekir. Yanında ‘ajan’ adı verilen görevlilerin olması şart.