İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika’da görülen davanın önemli ismi Rıza Sarraf'ın, geçtiğimiz günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda çekilen fotoğrafı dün basında yer almıştı.

Savcılıkla anlaştığı ve New York’taki bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğu sanılan Sarraf'a, restoranda eşlik eden kadının kimliği de ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre yemekte Sarraf'a eşlik eden kadın, bir zamanlar Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün.

Yıllar boyunca Ebru Gündeş’e hemen hemen her davette, seyahatte ve sahne programında eşlik ettiği belirtilen Akgün’ün neden Amerika’da olduğu ve Sarraf'la görüştüğünün merak konusu olduğu ifade edilen haberde, Gündeş ile Akgün'ün bilinmeyen bir sebeple aralarının açık olduğu da kaydedildi.