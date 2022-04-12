Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu (Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılıyor)

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

2 MİLYON 800 BİN METREKARELİK DENİZ DOLGUSU

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.



Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.



Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.



RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILIYOR

Önümüzdeki günlerde ilk test uçuşları gerçekleşecek olan Rize-Artvin Havalimanın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirileceği öğrenildi.