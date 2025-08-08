Rize Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu'na saldırı

Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, saldırıya uğradı. Çervatoğlu'nun durumunun iyi olduğu açıklanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı bildirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çervatoğlu'nun bugün M.A.Ö. tarafından fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

