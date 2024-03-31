Rize Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Rize Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Rize Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Rize İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



Saat 22:05 itibarıyla sonuçlar;AK PARTİ adayı RAHMİ METİN %54.95 oy aldıYENİDEN REFAH adayı CEMİL ÇOLAK %17.71 oy oranı ile 2. sıradaCHP'den NECATİ TOPALOĞLU ise %12.04 oy oranında kaldı.

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