13 yaşındaki Efe Önçırak, arkadaşları ile Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne girdi.
Akıntıya kapılan Önçırak, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler, yaklaşık bir saat süren aramanın ardından Önçırak'ın cansız bedenine ulaştı.
Çocuğun cenazesi, inceleme sonrası Ardeşen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Rize'de 13 yaşındaki çocuk derede boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Rize'de dereye giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
13 yaşındaki Efe Önçırak, arkadaşları ile Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne girdi.