Rize'de 149 metrelik köprü kısmen çöktü

Rize'de 149 metre uzunluğundaki köprünün beton bloğu çöktü. Çökme anında köprüde kimse yoktu. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bölge halkı, bir inşaat firması tarafından dereden çakıl ve kum alındığını, bu nedenle köprü ayağının yerinden oynadığını iddia ediyor.

Rize'de 149 metrelik köprü kısmen çöktü

'nin Çayeli ilçesi Büyükdere Deresi üzerinde 2007'de inşa edilen, İncesırt ile Maltepe köyleri ortasından geçen 149 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün Maltepe köyüne yakın noktasında, dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi.

Köprünün ayakları arasındaki 30 metrelik beton bloğu, çökmeyle dereye düştü.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlatırken, giriş ve çıkışlarına iş makineleriyle toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı.

Rize'de 149 metrelik köprü kısmen çöktü - 1

''DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK''

Çökme sırasında köprüde araç bulunmadığı belirtilirken, yöre halkı, çevredeki inşaat firmasınca dereden çakıl ve kum alınması sonucu köprü ayağının yerinden oynayarak çökmeye yol açtığını öne sürdü.

Maltepe köyü muhtarı Ali Yılmaz, "Köprünün bu hale gelmesinin sebebi özel bir şirket tarafından aşırı derecede köprünün alt kısmından malzeme alınmasıdır. Bu işe göz yumuldu. Yetkililere defalarca dilekçe verdik. En sonunda dün biraz yağmur yağınca köprü 3-4 saatte çöktü." dedi.

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