Rize'de 149 metrelik köprü kısmen çöktü

''DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK''



Çökme sırasında köprüde araç bulunmadığı belirtilirken, yöre halkı, çevredeki inşaat firmasınca dereden çakıl ve kum alınması sonucu köprü ayağının yerinden oynayarak çökmeye yol açtığını öne sürdü.



Maltepe köyü muhtarı Ali Yılmaz, "Köprünün bu hale gelmesinin sebebi özel bir şirket tarafından aşırı derecede köprünün alt kısmından malzeme alınmasıdır. Bu işe göz yumuldu. Yetkililere defalarca dilekçe verdik. En sonunda dün biraz yağmur yağınca köprü 3-4 saatte çöktü." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin