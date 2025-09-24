Rize'de acı olay: Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Rize'nin Çayeli ilçesin Büyükköy beldesinde ağaç kesen Hızır Küçük (61), devrilen ağacın altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.