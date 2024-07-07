Rize’de bir araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Rize’de bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan iki kişi İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize’de bir araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

’nin İkizdere ilçesinde plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü H.K., seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yuvarlanan araç ağaçlara takılarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi.

İhbarın üzerine olay yerine AFAD, İDAK, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan sürücü H.K. ve B.K.’yi araçtan dışarıya çıkarttı.

AFAD ve İDAK ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yaralılar yola çıkartıldı. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

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