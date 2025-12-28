Rize'de çay bahçesinde heyelan. O anlar kamerada
28.12.2025 20:36
Son Güncelleme: 28.12.2025 20:42
DHA
Rize’nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ardeşen'e bağlı Köprü köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. Olayı fark eden İbrahim Tiryaki, tarım arazisinde hasara neden olan heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, yağışla birlikte dik yamaçtan kayan toprak kütlelerinin sürüklendiği anlar yer aldı.