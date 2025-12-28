Rize'de çay bahçesinde heyelan. O anlar kamerada

Ardeşen'e bağlı Köprü köyünde sağanak sonrası çay bahçesinin bulunduğu arazide heyelan meydana geldi. Olayı fark eden İbrahim Tiryaki, tarım arazisinde hasara neden olan heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.



Görüntülerde, yağışla birlikte dik yamaçtan kayan toprak kütlelerinin sürüklendiği anlar yer aldı.