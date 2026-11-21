Edinilen bilgiye göre olay, Rize merkez güzergâhında öğle saatlerinde meydana geldi. Şehir merkezinden geçerek denize ulaşan Değirmendere Deresi'nin suyunun rengi aniden kırmızıya döndü.



Görüntülerin ilgili birimlere ulaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede denetim gerçekleştirildi.



Konuya ilişkin Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"Rize Merkez Değirmendere Deresi’nin kırmızı renkte aktığına ve çevre kirliliğine neden olunduğuna ilişkin görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede denetim gerçekleştirilmiştir. İki çevre denetçisi, bir çevre mühendisi ve drone görevlisi personelin katılımıyla, drone desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir. Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari işlem başlatılmış, ayrıca yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari işlemler de uygulanacaktır."