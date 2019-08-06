Rize'nin Ardeşen ilçesinde gece geç saatlerde deniz kenarında oturan Gürcistan uyruklu Lasha Malania'nın (26) denize düşerek dalgalara kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen Rize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahilden ve denizden gece boyunca Malania'yı aradı. Sabah saatlerinde kıyıya vuran Malania'nın cesedi, sudan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Malania'nın cesedi, resmi işlemlerin ardından Gürcistan yetkililerine teslim edilecek.
Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, denize düşen Gürcistan uyruklu Lasha Malania yaşamını yitirdi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde gece geç saatlerde deniz kenarında oturan Gürcistan uyruklu Lasha Malania'nın (26) denize düşerek dalgalara kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.