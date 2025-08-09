Rize'de denize girme yasağı

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 9-10 Ağustos'ta kent genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği ifade edildi.

Denizde dalga yüksekliğinin 1.5-2 metre, yer yer 3 metreye ulaşacağı, rüzgarın ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli eseceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için 9-10 Ağustos'ta denize girmesinin yasaklandığı duyuruldu.