Rize'de dere kenarındaki baraka alev alev yandı
Rize'nin Pazar ilçesinde, dere kenarındaki barakada yangın çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Rize'nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi’nde dere kenarındaki barakada dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kül olurken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
- Etiketler :
- Rize
- Yangın
- Rize Pazar