Rize'de evin çatısı alev alev yandı

Rize'de Pazar ilçesinde bir evin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, büyük hasara neden oldu.

'de bir evin çatısı yandı.

Pazar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çıktı.

Alınan bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir evin çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği’ne bağlı ekipler tarafından yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

