Rize’de feci kaza: İki ölü, sekiz yaralı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

Rize’de feci kaza: İki ölü, sekiz yaralı

Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi’nde bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki araç, şoförü henüz teyit edilemeyen ve A. B. kontrolündeki araçla çarpıştı. Kazada şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K., diğer araçtaki Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, üçüncü araçta da şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Rize’de feci kaza: İki ölü, sekiz yaralı - 1

Yaralılardan Turan Kuyumcu, Kenan Yeniçırak, K.K., A. B. ve E. T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, E. K., H. K., U. K., N. K. ve B. K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yarlılardan Turan Kuyumcu ve Kenan Yeniçırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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