Rize’de feci kaza: İki ölü, sekiz yaralı

Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi’nde bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki araç, şoförü henüz teyit edilemeyen ve A. B. kontrolündeki araçla çarpıştı. Kazada şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K., diğer araçtaki Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, üçüncü araçta da şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.