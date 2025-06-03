Rize'de feci kaza: 10 metre yükseklikten yola yuvarlandı

Rize'de bir motosiklet 10 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Rize'de feci kaza: 10 metre yükseklikten yola yuvarlandı

Derepazarı ilçesinin Çukurlu köyünde seyir halinde olan İsmail T. (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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