Rize'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Rize'de dün öğleden bu yana etkili olan fırtına ve yağışlı hava, şehrin kıyı şeridini olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli yağış ve rüzgar, denizde yüksek dalgalara neden oldu.



Dalga boyunun zaman zaman 5 metreyi aştığı Rize'de sahil kesimde bulunan yaşam alanları zarar gördü. Şiddetli dalgaların taşıdığı kaya parçaları sahile ve yürüyüş alanlarını tahrip etti.

