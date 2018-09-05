Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen 9 iş yeri, 1 otel, 4 ev olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 9 şüpheli ile mekanlarda bulunan 33'ü yabancı uyruklu kadın, 3'ü yabancı uyruklu erkek olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu kadınlardan 18'i işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kadınlardan birinde Hepatit C virüsü tespit edildiği öğrenildi.
Şüphelilerden E.P., O.D., N.B., M.K.Y., H.A., Z.A., N.T. ve G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Rize'de fuhuş operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Rize'nin Pazar ilçesinde 14 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 76 kişi yakalandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen 9 iş yeri, 1 otel, 4 ev olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.