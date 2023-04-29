Rize'de hafif ticari araç dereye düştü: 3'ü aynı aileden 4 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesi Buzlupınar köyünde Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarını aşarak dereye düştü.



Kazada sürücü ile eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.



Ağır yaralanan Mürvet Özdemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada cenazeler savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.