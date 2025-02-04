Rize'de heyelan nedeniyle eğitime ara

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Ancak çalışmalar sırasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevre duvarlarında zeminde devam eden hareketler sonucunda bir miktar daha kayma meydana gelmiştir. Müdürlüğümüz ve DSİ 224'üncü Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde, Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu’ndaki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.



Bu doğrultuda olayın yaşandığı Ortapazar Ortaokulu mevcut binasında devam eden eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı 2 (iki) gün süreyle ara verilmiş olup, 05.02.2025 tarihinden itibaren Ortapazar Ortaokulu öğrencilerimiz Pehlivantaşı İlkokulu’nda kendileri için hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edecektir."