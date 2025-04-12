Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar evi darmadağın etti

Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. O sırada evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar evi darmadağın etti

Doğu 'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ’nin Sütlüce köyünde heyelana meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları aşağıdaki tek katlı eve çarptı.

sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi. 

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