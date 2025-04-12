Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar evi darmadağın etti
Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. O sırada evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Rize’nin Sütlüce köyünde heyelana meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları aşağıdaki tek katlı eve çarptı.
Heyelan sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.
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