Rize'de ilginç referandum

3 mahalle arasında tek köy olduklarını ve mahallelerdeki evler ile köy evleri arasında 20 metreden az mesafe olduğunu ifade eden Gölgeli köyü muhtarı Muzaffer Karaca, “Şu an bizim köyümüzün arkası mahalle, 2 kilometre ilerisi mahalle ve köyün yakınındaki yer mahalle olarak görünüyor." dedi.



Arada kaldıklarından bahseden Karaca, köyü mahalle yapmak için referanduma gideceklerini anlattı.



"Vatandaşlarında isteği bu yönde. Mahalle olduğumuz zaman vatandaş hizmet alacak." diyen Karaca, "Köy hizmetlerinden de alıyoruz ama vatandaşlar doğalgaz alabilmek için mahalle olmayı daha çok önemsiyor. Bundan 30 sene öncesinde yine referandum yapılmıştı ancak o zaman bu kabul görmemişti. 3 tarafımız mahalle biz arada kalmış durumdayız." dedi.

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