Rize'de jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı

Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, lojmandaki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan jandarma komutanı tutuklandı.

Rize'de jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı

'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi (42), eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

1,5 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Olay, 17 Haziran akşamı Kalkandere ilçesindeki askeri lojmanda meydana geldi. Yaklaşık 1,5 ay önce evlenen jandarma komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi (39) çiftinin dairesinden tek el silah sesi duyuldu.

Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Aylin Ekşi’yi yerde kanlar içinde başından vurulmuş halde buldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Aylin Ekşi'nin öldüğü belirlendi. Aylin Ekşi'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Rize'de jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı - 1

Olayın ardından Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi gözaltına alındı. Üsteğmen Ekşi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Aylin Ekşi, memleketi Artvin'de merkeze bağlı Erenler köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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