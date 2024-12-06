Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Biryol hayatını kaybetti.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi köy yolunda gece saatlerinde Ali Biryol (45) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.
Sabah yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç vinçle kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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