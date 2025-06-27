Rize'de karla mücadele

Rize'de haziran ayının sonunda yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Rize'de karla mücadele

Kentin yüksek kesimlerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, besicilerin yanı sıra yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor.

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