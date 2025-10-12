Rize'de katliam gibi kaza: Aynı otomobildeki 3 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ



Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.