Rize'de kayıp iki kişi aranıyor

Rize önceki gün son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı.



Şiddetli yağmur dereleri taşırdı, heyelan nedeniyle evler yıkıldı. Kentte yaşanan felaket nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi aranıyor.



Sel ve heyelan nedeniyle 8 kişi kayboldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Merkez Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesinde 1, Güneysu’ya bağlı Ballıdere köyünde 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Muradiye beldesinde bir, Güneysu Tepebaşı köyünde de kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.