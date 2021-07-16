Rize'de kayıp iki kişi aranıyor

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 09:35 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 09:41
Rize önceki gün son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı.
Şiddetli yağmur dereleri taşırdı, heyelan nedeniyle evler yıkıldı. Kentte yaşanan felaket nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi aranıyor.
Sel ve heyelan nedeniyle 8 kişi kayboldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Merkez Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesinde 1, Güneysu’ya bağlı Ballıdere köyünde 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Muradiye beldesinde bir, Güneysu Tepebaşı köyünde de kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.