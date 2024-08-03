Rize'de korku dolu anlar: Taş yüklü kamyonun dereye düştü

Rize'de taş yüklü kamyon dereye düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Rize'de korku dolu anlar: Taş yüklü kamyonun dereye düştü

Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde Hakan K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşıp dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kamyondan yaralı çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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