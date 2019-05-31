Karadeniz Sahil Yolu'nda Sergen Kuyumcu'nun (26) kullandığı 53 FJ 107 plakalı otomobil, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Akın, Nuray, Fehmiye, Sultan, Ali, Eren Ulaş (7) ve Yiğit Arda Kuyumcu (4) yaralandı.
Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda Sergen Kuyumcu'nun (26) kullandığı 53 FJ 107 plakalı otomobil, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.