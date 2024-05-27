Rize'de otomobil şarampole uçtu

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde Bilal Topçu idaresindeki otomobil, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yamaçtan bir alt yola düştü.
Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşüp ters dönen otomobildeki sürücü Bilal Topçu ile araçtaki Coşkun S., Elifnur K., Fatma Nisa G. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Topçu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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