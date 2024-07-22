Rize'de park halindeki ambulansı kaçıran kişi Trabzon'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, dün gece 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi görevlilerini arayarak, bir ambulansın hasta sevki olmadığı halde onaylanmamış yol güzergahında seyahat ettiğini bildirdi.



Park halindeki ambulansın yerinde olmadığının fark edilmesi ve yapılan yol izleme ile ambulansın Trabzon istikametinde gittiği belirlenerek, güvenlik güçlerine haber verildi.



Güvenlik güçlerinin takibi sonucu ambulans, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı.

FINDIK BAHÇESİNE BIRAKIP KAÇTI



Ambulansı fındık bahçesine bırakıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı.



Yapılan incelemede, ambulansı kaçıran kişinin E.İ olduğu, ambulansın kapısını açık ve anahtarının üzerinde olduğunu fark edince alıp kaçtığı öğrenildi.



Rize İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kişiler hakkında idari soruşturma başlattı.

