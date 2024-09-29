Rize'de pes dedirten anlar! Binada işçiler varken yıkıma devam ettiler
Rize şehir merkezindeki Eminettin Mahallesi'nde atıl durumda olan 6 katlı bir binanın en üst katındaki işçilerin güvenliği hiçe sayılarak iş makinesi ile yıkım yapılması pes dedirtti.
Eski ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Kurtuluş İlköğretim Okulu'nun bitişiğinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri iş güvenliğinin hiçe sayıldığını gösterdi.
İŞÇİLERE RAĞMEN İŞ MAKİNESİ YIKIM İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTI
Çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın en üst katında 2 işçi bulunmasına rağmen altta bulunan iş makinesi yıkımı sürdürdü.
O anları kayda alan kişi, "Böyle bir yıkımı başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var, bakın. Burası Rize; Kurtuluş ilköğretim Okulu'nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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