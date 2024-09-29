Rize'de pes dedirten anlar! Binada işçiler varken yıkıma devam ettiler

Eski ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Kurtuluş İlköğretim Okulu'nun bitişiğinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri iş güvenliğinin hiçe sayıldığını gösterdi.

İŞÇİLERE RAĞMEN İŞ MAKİNESİ YIKIM İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTI



Çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın en üst katında 2 işçi bulunmasına rağmen altta bulunan iş makinesi yıkımı sürdürdü.