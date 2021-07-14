Rize'de sağanak: Heyelan sonucu 1 ev yıkıldı, 3 kişiden haber alınamıyor

Rize’de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.



5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ



Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.



HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI



Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım.” dedi.



Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, çıkabildiğim kadar hızlı evden çıktım.” diye konuştu.



Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağına sığındı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidiyor.

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ULAŞIMDA AKSAMA



Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sonucu Çayeli ilçesinin Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli'nin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlattı.



Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemiyor.



İlçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de şiddetli yağışa bağlı taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşları evlerinden çıkmaması yönünde uyardı.



Madenli beldesinde heyelan riski altındaki evler tahliye edildi.



Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.



Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Güneysu Merkez Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı, 10'a yakın araç sel suları nedeniyle hasar gördü.



Etkili yağış sonrası Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katının yanı sıra ilçe merkezindeki çok sayıda iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.



Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, yağışın hafiflemesiyle ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.



Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu.



Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.



Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.



İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.



Öte yandan Karayolları ekipleri, il genelinde yağışın etkilediği bölgelerde köy yollarının açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği belirtildi.



Bu arada AFAD tarafından Rize'de kriz merkezi oluşturulduğu ve çalışmaların buradan koordine edildiği kaydedildi.